IMSS emprende campaña con perifoneo para atraer donantes de sangre por COVID-19

El confinamiento por COVID-19 también ha provocado que las reservas del banco de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hayan disminuido considerablemente, por lo que ahora han decidido emprender una campaña de perifoneo y de módulos externos para atraer donantes.

“El día de ayer estábamos trabajando, reviso mi correo electrónico la invitación a donar, entonces uno hace reflexión, se pone uno a reflexionar y dice: ‘van a venir a mi centro de trabajo, no tengo que desplazarme, voy a tener tiempo’, y eso me motivó mucho a venir a donar entonces pues desde ayer siguiendo las recomendaciones que nos hicieron del ayuno de 4 horas, de dormir bien, todo eso, no comer grasas pues nos cuidamos un poquito y cómo no a las nueve de la mañana, acudimos con mucho gusto a hacer la donación”, destacó Víctor Vega, donador del área de Seguridad del IMSS Sur.

El banco de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social salió de sus instalaciones para promover la donación altruista pues sus reservas disminuyeron 60% a nivel nacional en los 55 bancos de sangre del instituto; con una donacion de sangre es posible beneficiar hasta 4 personas por lo que resulta un procedimiento fundamental en el tratamiento de diversos padecimientos

El módulo que está instalado no es improvisado, cuentas con todas las medidas de seguridad para la donación segura, acá encontrarán gente profesional, instalaciones adecuadas y una manera segura de ayudar a otros, sin poner un peso, poniendo lo mejor que tenemos: La sangre, ¿cuánta sangre se necesita? Muchísima”, dijo Federico Martínez, titular administrativo en representación.

Los requisitos para la donación de sangre son: ser mayor de 18 y no tener más de 65 años, tener un buen estado de salud, pesar más de 50 kilos y acudir con una identificación oficial el día de la donación.

Con información de Farah Reachi.

LLH