IMSS Coatzacoalcos pierde cuerpo víctima de Covid-19; otra familia lo incinera

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos, Veracruz, pierde un cuerpo víctima de Covid-19; otra familia lo incinera.

El pasado lunes 29 de junio, Ángel Lucas Rueda de 42 años de edad, ingresó al hospital general de zona, número 36 del IMSS Coatzacoalcos, Veracruz con síntomas de Covid-19.

Durante cinco días permaneció hospitalizado, pero su estado de salud empeoró conforme fueron avanzando los días, hasta que el sábado 4 de julio, a las 11:50 de la mañana, murió.

Dulce María Andrade, su esposa no pudo reclamar el cuerpo ese mismo día, porque la funeraria que le daría el servicio no contaba con personal suficiente.

En el hospital le dijeron que sería hasta el lunes.

“Es algo muy fuerte, muy duro, en primera, no poderme llevar el cuerpo de mi esposo porque las funerarias estaban saturadas y segunda, pues ya con la esperanza que el día de ayer ya me lo iba a llevar y pues resulta que no aparece”, dijo Dulce María Andrade Valdez, esposa.