Impunidad en violencia electoral: 7 detenciones en 29 asesinatos de candidatos

Durante el proceso electoral de las elecciones 2021, 29 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido asesinados, solo en 7 casos ha habido detenciones, 12 detenidos y 2 personas libres bajo investigación; pero de esos 12, solo cinco han sido vinculados a proceso por un juez, el resto está pendiente de definirse su situación jurídica.

Quedan seis días de campañas y en las últimas 24 horas dos nuevos candidatos en Morelos y Guanajuato fueron atacados a balazos, uno del Partido del Trabajo y otra, del Verde Ecologista, los dos salieron ilesos.

También en Guanajuato, fue sepultada Alma Rosa Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, asesinada el pasado martes.

En Morelos, la noche del miércoles, el candidato del Partido del Trabajo a diputado local, Hugo Bobadilla, fue atacado a balazos al terminar un mitin en Yecapixtla.

Tras las agresión, este jueves el candidato dijo que no se dejará amedrentar.

Saraí Figueroa Ramírez, la candidata del Partido Verde a diputada local por el Distrito 22 de Guanajuato, denunció que tras la agresión armada sufrida la noche del miércoles en el municipio de Acámbaro, autoridades no brindaron protección para continuar con sus actividades.

“A 14 horas de lo acontecido aún no se me ha brindado la seguridad pertinente para poder trasladarme y presentarme en ese debate, quiero hacerlo de dominio publico porque ¡ay , dios! De verdad, no puedo creer que pase tanto tiempo y aún así no se pueda brindar el apoyo que se necesita”, Saraí Figueroa Ramírez, Candidata del PVEM a diputado local en Guanajuato.