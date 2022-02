Impugnaciones por elección en sindicato de Pemex serán revisadas por órgano correspondiente: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo hoy, 1 de febrero de 2022, en su conferencia mañanera que las impugnaciones por la elección en el sindicato de Pemex serán revisadas por órgano correspondiente.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la “histórica y libre” elección del nuevo líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que triunfó Ricardo Aldana.

López Obrador señaló que la Secretaría del Trabajo informará sobre la elección en el sindicato de Pemex.

Al proceso se inscribieron 25 candidatos, entre los que Aldana ganó con 44.983 votos, muy por delante de la segunda aspirante, Cecilia Margarita Sánchez, con 4.116 sufragios.

López Obrador aseguró que no hay ningún candidato predilecto y que ya no hay candidatos de Estado.

“Aquí estuvo el señor al que hace mención, pero si me lo encuentro ahora, me tendría que decir quién es, porque no lo identifico, no he tenido relaciones con él. No lo estoy descalificando, sencillamente no tengo ninguna vinculación”, puntualizó AMLO.