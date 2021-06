Comienzan impugnaciones de partidos políticos tras la jornada electoral del 6 de junio

Este fin de semana se entregaron las últimas constancias de mayoría a los ganadores de la jornada electoral del 6 de junio, pero en algunos casos ya se anunciaron impugnaciones, llama la atención o más bien no, que los ciudadanos que ganaron sin partido estén siendo cuestionados por estas organizaciones

El Partido Acción Nacional (PAN) impugnó ante el Tribunal Electoral de Sonora la “declaración de validez de la elección” de presidente municipal en Cucurpe y la expedición de la “constancia de mayoría”, al considerar que Édgar Aarón Palomino Ayón, quien obtuvo la mayoría de votos como “candidato no registrado”, no cumple con los requisitos de elegibilidad, debido a que no renunció a su cargo como contralor municipal 90 días antes de los comicios, como estipula la ley electoral del estado, aseguran que lo hizo faltando 60 días.

En Oaxaca, Adalberto Reyes Ávila es otro ciudadano que el 6 de junio ganó la elección a presidente municipal de Teposcolula, sin estar registrado como candidato, en su caso, el Instituto EstatalElectoral y de participación ciudadana de Oaxaca no le ha querido expedir la constancia de mayoría, pese a que tuvo el triunfo por casi el doble sobre la candidata de Morena.

“Este Consejo general no tiene mayor facultad y quien se duela de no haber recibido la constancia de mayoría tendrá que solicitarlo o acudir a los Tribunales”, dijo Gustavo Meixueiro, presidente de IEEPCO “Confiamos en las autoridades del IEEPCO que se nos entregue esa constancia a favor ya que fue el doble de la votación que los ciudadanos nos dieron ese voto de confianza. Nos iremos a tribunales para pelear y defender ese voto”, enfatizó Adalberto Reyes, ciudadano electo presidente municipal de Teposcolula, Oaxaca

