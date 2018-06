Implementan protocolos de seguridad en iglesias por la violencia en México

A raíz de los hechos violentos que se han presentado en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer sus protocolos de seguridad que establecen la forma de actuar de sacerdotes y feligreses para prevenir delitos.

Los postulados publicados en la página de internet de la conferencia del episcopado van desde recomendaciones al hacer visitas domiciliarias hasta la instalación de cámaras y alarmas en las iglesias.

En conferencia de prensa, las autoridades del episcopado recordaron que en los últimos dos años han sido asesinados 25 sacerdotes en México.

“Lo que estamos buscando nosotros es implementar la prevención no solamente adentro de la iglesia sino a nivel de toda la sociedad, eso es lo importante en cuanto a los sacerdotes o de las personas que han sido muertas, estamos en el empeño de tener respuesta, no la hemos tenido”, apuntó monseñor Carlos Garfias Merlos, responsable de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda, dijo que estos protocolos establecen una estrecha colaboración con las autoridades encargadas de prevenir la delincuencia y aclararon:

“Ha habido un contacto con la autoridad en diversos casos cuando han asesinado a un sacerdote evidentemente se entra en contacto con la ministerial etc; hay obispos en particular en zonas más graves como Guerrero donde hay contacto directo ya sea con el ejército ya sea con fiscales etc, para un trabajo más inmediato. No está contemplado policías no militares en los templos hasta ahorita no se ha contemplado ni platicado al respecto”, indicó Alfonso Miranda, secretario general de la CEM.

En el caso de las elecciones presidenciales del primero de julio afirmaron que los sacerdotes se han conducido respetando la ley y anunciaron que en los próximos días fijaran una postura:

“Estamos por publicar un comunicado con el tema de la convocatoria a la participación electoral por una parte y al cuidado y a la campaña de paz durante los comicios y después de ellos”, destacó Alfonso Miranda.

Hablaron en las instalaciones de la CEM en la Ciudad de México

