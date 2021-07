Implementan operativos para rescatar migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

La Comisión Estatal de Seguridad en el Valle de Juárez en el estado de Chihuahua, realizará varios operativos para rescatar a migrantes que son mantenidos en casas de seguridad por miembros del crimen organizado, dedicados al tráfico de humanos.

“Los tienen en un lugar hacinados, sin las medidas de seguridad ni precaución ninguna y nosotros lo que hacemos es acudir a los llamados de las personas y sacarlos de esa situación de vulnerabilidad, el problema es que no estamos persiguiendo el delito, no estamos teniendo responsables de ese tráfico ilícito de personas”, explicó Emilio García Ruíz, Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua.

Marisa y sus hijos, originarios de Guatemala, fueron rescatados de una casa de seguridad.

“Nos ofrecieron, principalmente que los niños estuvieran bien, que no iban a sufrir, que no pasaba nada, que todo estaba bien, pero sí, sí sufren, sufren bastante. Veníamos para Juárez acá, entonces resulta que el coyote nos dejó botados”, narró Marisa, Migrante de Guatemala.

En lo que va del año, las autoridades han logrado rescatar tan solo en Ciudad Juárez a mil 516 migrantes, que se encontraban retenidos, casi mil de ellos en los últimos dos meses.

Los migrantes que son rescatados son llevados al albergue “Kiki Romero” de Ciudad Juárez, donde reciben atención médica, alimentos y un lugar seguro donde pasar la noche.

A pesar de estas condiciones, muchos de los migrantes aseguran que no regresarán a su país.

“Allá en el país pues está horrible, ya no se puede ni vivir, los niños ya no Pueden salir, las niñas de 15 años ya no pueden salir a la calle porque ya se las roban y las matan, las violan”, agregó Marisa, Migrante de Guatemala.

“Yo traigo dos niños, traigo a mi esposa y vengo yo. Es muy bueno, no, nos podemos quejar, porque sí nos brindan techo, comida, camas, en eso no, nos podemos quejar”, dijo Gustavo Salinas, Migrante.

“Nosotros les damos el auxilio y la ayuda humanitaria hasta el momento en que ellos deciden salir del albergue, se les da todo tipo de información, respecto a las organizaciones internacionales que están trabajando conjuntamente con nosotros, un ejemplo la ACNUR, OIM, UNICEF”, finalizó Rogelio Pinal, Dirección de Derechos Humanos de Migrantes.