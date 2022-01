Impiden votar a mujeres indígenas por usos y costumbres en Ocotequila, Guerrero

En la comunidad indígena de Ocotequila, en el municipio de Copanatoyac, en la región de la Costa Chica de Guerrero, las mujeres no pudieron ejercer su derecho al voto para elegir al próximo comisario de la localidad, bajo el argumento de que así lo dictan los usos y costumbres.

“Somos muy pocas las que nos atrevimos a pisar la comisaría porque ya queremos votar porque según la ley dice tanto hombres y mujeres tenemos el mismo derecho y hoy venimos a ejercer ese derecho, pero pues no, nomás los hombres pueden votar. Ahí están dos planillas, de Morena y una es del PRI, y bueno aquí están los hombres que ellos sí pueden votar”, dijo una mujer que no pudo votar.

A través de su cuenta de Facebook, Antonia Ramírez Marcelino, consejera del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, denunció que autoridades locales les dijeron que las mujeres no podían participar en la elección para la comisaría local, que se llevó a cabo el pasado domingo dos de enero.

“Que porque no se programó antes, no se discutió durante una reunión que ellos tuvieron con el comisario”, detalló Antonia Ramírez Marcelino, consejera del Instituto Nacional Electoral en Guerrero.

En total fueron nueve mujeres las que acudieron hasta las oficinas que albergan la comisaría de Ocotequila, perteneciente al municipio de Copanatoyac.

Luego de un diálogo entre ambas partes, se acordó que las mujeres sí podrían votar, pero hasta el próximo año.

Este martes en Chilpancingo, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda condenó lo ocurrido y afirmó que evitarán que casos así se registran nuevamente en el futuro.

Afirmó que no debe haber usos y costumbres por encima de la ley.

“Estamos ya en el 2022. No puede ser que en este tiempo no se les permita a las mujeres votar. Eso está en la ley. Los usos y costumbres son mientras no estén agrediendo ninguna de las leyes. Entonces la constitución está por encima de cualquier uso y cualquier costumbre. Si un uso y costumbre lastima, denigra la integridad y la dignidad de nuestras mujeres guerrerenses, yo creo que eso no debe de existir”, aseguró Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.