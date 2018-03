Impacto electoral del escándalo Stormy Daniels en Estados Unidos, análisis de Javier Tello

Javier Tello analiza en la mesa de Despierta con Loret el impacto electoral del escándalo de la actriz porno Stormy Daniels. Dijo que el tema ha estado presente en los medios desde el 2011.

Aparentemente, dijo Tello, el escándalo tendría impacto entre los votantes evangélicos (el votante conservador religioso) y las mujeres.

Aseguró que los evangélicos no le han retirado su apoyo, porque “ya está descontado; si algo ha sido público y notorio respecto a Donald Trump, desde que conocemos a Donald Trump, es su infidelidad y su trato machista, misógino, respecto a las mujeres, entonces ya lo sabían, esto no es nuevo y en ese sentido no es una ninguna revelación sobre la persona por la que votaron”.

Además, dijo, mientras dé resultados en temas que les importan a los evangélicos, como el nombramiento de jueces conservadores, el matrimonio igualitario y el aborto, “le van a perdonar lo que sea a nivel personal”.

Javier Tello también consideró que hay una polarización de los partidos y puso como ejemplo de este fenómeno a Bill Clinton, cuando feministas y liberales lo apoyaron porque era demócrata. En el caso de Trump, los republicanos “haga lo que haga lo van a apoyar, ¿por qué? porque en un ambiente de total y absoluta polarización de los partidos, tú apoyas a tu presidente”.

Cuestionado sobre un escenario en el que hubiera videos explícitos, dijo que “le van a perdonar lo que sea nivel personal”.

Mencionó que varios politólogos han dicho que el apoyo del voto religioso hacia Trump no ee por un tema de valores y moral, sino por nacionalismo cristiano, “es decir, la idea de que Estados Unidos es un país cristiano, y Trump, en ese sentido, es visto como alguien que va a impulsar la idea de Estados Unidos como un país cristiano”.

Reiteró que, a nivel personal, Trump podría hacer lo que sea mientras impulse ese proyecto. Recordó a los líderes conservadores ingleses del siglo XIX, incluso Winston Churchill, que apoyaban a la Iglesia, sin ser religiosos.

Con información de Despierta con Loret

