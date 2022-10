Impacto del huracán Orlene deja sin luz a miles de habitantes, en Sinaloa

En Sinaloa, habitantes de los municipios de Escuinapa, El Rosario y Concordia que fueron afectados por los fuertes vientos y lluvias que dejó a su paso el ciclón Orlene, continúan limpiando sus hogares, podando árboles caídos, levantando basura y esperando que regrese la energía eléctrica.

“Nos fue mal pues no ve, se voló el hule y luego la casa esta se me tumbó donde cocino, me tumbo allá en el lavadero y los árboles, me tumbó todo. Bien fuerte y luego la casa esta se está cayendo. No hay luz ahorita”, dijo Ana, habitante de Escuinapa.