Imágenes filtradas evidencian tortura y maltrato animal en laboratorio de Alemania

La tortura y maltrato animal en laboratorios quedó una vez más evidenciado con imágenes que, filtradas por las organizaciones Cruelty Free International y Soko Tierschutz, muestran a monos, perros, gatos y conejos en las peores condiciones en un centro de investigación alemán.

Las imágenes, entre videos y fotografías, fueron realizadas a escondidas por un hombre que en colaboración con los dos grupos defensores de los animales se coló como nuevo trabajador en el Laboratorio de Farmacología y Toxicología de LPT en Mienenbuttel, en el estado alemán Baja Sajonia.

Publicadas por diarios británicos y que dieron la vuelta al mundo, las imágenes muestran prácticas de tortura a las que son sometidos los animales en el lugar; monos atados del cuello con arneses de metal, perros en jaulas con sangre y gatos encerrados con las patas dañadas.

Los animales son inmovilizados por los empleados para inyectarlos o administrarles por la boca sustancias “tóxicas” que les provocan llanto, mientras otros se refugian en el fondo de las jaulas, describió en una de las imágenes.

Los animales son inmovilizados por los empleados para inyectarlos o administrarles por la boca sustancias “tóxicas”. (Twitter @vai3333)

El supuesto empleado de lugar, que presenció las pruebas y el dolor de los animales entre diciembre de 2018 y marzo pasado, dijo que a menudo vomitaban sangre, tenían dificultades para respirar, fiebre, pérdida de peso, letargo, problemas de piel, y algunos morían.

El caso fue denunciado por Cruelty Free International y Soko Tierschutz a las autoridades correspondientes y reclaman el cierre del laboratorio, el fin a este tipo de prácticas y el endurecimiento de las leyes en Europa sobre la materia.

