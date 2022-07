Iglesias en México se unen en oración para pedir que termine la violencia

Este domingo 10 de julio de 2022 inició la Jornada de Oración por la Paz, por lo que todas las iglesias de México fueron convocadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano para orar por los sacerdotes asesinados por diferentes causas y colocar sus fotografías en su memoria.

En la Iglesia de la Sagrada Familia se incluyó la imagen de Miguel Agustín Pro, fusilado por autoridades en 1927, durante la Guerra Cristera.

Durante las homilías, también se hizo un enérgico llamado.

“No nos acostumbremos a la violencia. No nos acostumbremos a estos escenarios de muertos y desaparecidos; sigamos indignándonos que tenemos noticias de esta índole la violencia, es responsabilidad de todos buscar una solución y una cura para sanar el lugar que vivimos, para buscar y procurar la paz, cada uno desde nuestra propia condición y obligación”, dijo el monseñor Andrés Luis García Jasso, obispo auxiliar.

Por la mañana, distintas congregaciones se sumaron al reclamo por la paz en nuestro país.

Vestidos de blanco, colocaron veladoras, flores, fotografías en la explanada donde se ubica la Estela de Luz, sobre el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

“Coloqué ‘Permanecer unidos’, es nuestro santo y seña ‘indivisa manent’ lo unido permanece, se pueden romper muchas cosas a lo largo de nuestra historia, de nuestro tiempo. Sin embargo, con un poco que permanezca unido puede volver a soldar el hueso roto y con eso es suficiente es un signo de esperanza, con la unidad todo es posible”, dijo Francisco Avena, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y Red Educativa La Salle.

En tanto, en el editorial del Semanario Desde la Fe, señaló: “Hoy es el momento de actuar. A Dios rogando y con el mazo dando: asumamos todos la tarea de construir la paz, desde la familia, desde las aulas, desde nuestras comunidades vecinales y círculos sociales, buscando siempre la unidad nacional”.

Durante todo julio se celebrarán misas en lugares significativos de la República Mexicana, que representen a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta en México.

En Chihuahua, al menos 300 parroquias, iglesias y misiones católicas participaron en esta oración, para recordar a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora asesinados en Cerocahui.

“Nos tocó muy directo con el asesinato de los jesuitas en Cerocahui, pero que no se vaya a interpretar que si no hubiera sido esto los obispos no habían levantado la voz, tenemos más de 120 mil muertos por la violencia”, dijo Gustavo Sánchez Prieto, vocero del Arquidiócesis de Chihuahua.