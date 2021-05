Iglesia resurge en presa de Guanajuato tras descenso del nivel por fuerte sequía

En Guanajuato, el descenso del nivel del agua de la presa ‘La Purísima’ por la intensa sequía, ha hecho que reaparezca la nave de la iglesia del poblado de Zangarro, el cual fue inundado en 1979 cuando se construyó.

Eso es lo que queda de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, construida en el siglo XIX en lo que fue el pueblo de Zangarro, en Irapuato, Guanajuato.

La comunidad de mil 200 hectáreas desapareció en 1979 cuando se construyó la presa “La Purísima” por órdenes de presidente José López Portillo, después de la inundación de Irapuato, tras el desborde de la presa ‘El Conejo’ el 8 de agosto de 1973.

“Tenía un atrio muy grandote, estaba muy bonito, estaba muy compuesto. Allí vivíamos, todavía me acuerdo de allí me pasaron pa’acá”, dijo Francisco Santana, habitante de Zangarro.

42 años después, la iglesia resurgió, por los bajos niveles de la presa que se encuentra por debajo del 25% de los 110 millones de metros cúbicos que puede almacenar.

“Esto pues desde finales del año pasado no logró captar agua y obviamente ya no habido lluvias este año y no ha subido su nivel, al contrario, su nivel tiende a bajar”, comentó Francisco Gutiérrez Michelle, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato.