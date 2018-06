Iglesia continuará promoviendo voto para evitar abstencionismo: Cardenal Aguiar

El cardenal Carlos Aguiar, Arzobispo Primado de México, señaló que la iglesia continuará promoviendo la participación de los fieles en la próxima jornada electoral, para evitar el abstencionismo.

El 40% del electorado en lista no va a votar. No lo hizo en el 2012, no lo hizo en el 2006, 40% no vota, de cada 10, 4 no votan y después van a sufrir las consecuencias. Lo seguiremos insistiendo en lo que queda de este tiempo de campaña, porque esto sí está permitido por la ley electoral que nosotros llamemos a la conciencia de la participación, una democracia se fortalece cuando sus ciudadanos votan”, señaló el cardenal Carlos Aguiar.