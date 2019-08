Iglesia La Luz del Mundo: Así es el majestuoso templo de la Hermosa Provincia

Este viernes inicia la Santa Convocación que se realizará en la sede de la iglesia La Luz del Mundo, en Guadalajara, Jalisco.

“El templo es majestuoso, sentimos La Paz, sentimos la unidad”, señaló Blanca Estela, feligrés de la iglesia la Luz del Mundo.

Se estima que 600 mil feligreses visitarán el templo de la Hermosa Provincia, sede internacional de la iglesia de La Luz del Mundo del 9 al 15 de agosto.

“Es hermoso el templo, aún tenemos familiares a quien hoy obviamente les hemos hablado y les hemos enviado las fotos y se quedan totalmente maravillados, dicen que nunca han visto algo así”, señaló Andrea, feligrés colombiana.

La iglesia aportó el dinero desde 1983 y los feligreses pusieron la mano durante nueve años para construir el templo.

“No te podría yo dar una cantidad, es una obra muy, muy costosa. Los hermanos hicieron los colados, los hermanos construyeron, los hermanos hicieron toda la mano de obra, los hermanos se capacitaron para ser soldadores calificados”, comentó Ruperto Castillo Rivera, cronista de la iglesia de La Luz del Mundo.

El resultado es este edificio de 15 mil 500 metros cuadrados, de base circular y forma piramidal con losas de techo que desafían la gravedad sin columnas centrales que les sostengan.

“La techumbre es toda esta estructura que tenemos nosotros cuya alma es de una membrana reticular, se ha hecho de una curva de Gaus invertida, quizás sea la más grande qué hay en el mundo”, destacó Eliezer Gutiérrez, pastor y ministro de Comunicación Social de la iglesia la Luz del Mundo.

“La arquitectura no tiene columnas en el centro del templo, no tiene columnas en el interior”, dijo Ruperto Castillo Rivera, cronista de la iglesia de La Luz del Mundo.

No hay pinturas, crucifijos, ni ídolos.

“En la Iglesia no empleamos la iconografía como una forma de culto para nosotros Dios es un ser espiritual”, dijo Eliezer Gutiérrez, pastor y ministro de Comunicación Social Iglesia la Luz del Mundo.

En el altar principal hay tras semicírculos, bandas, adornos y una esfera dorada que aseguran, representa al planeta tierra.

Al fondo lámparas, torres de bocinas de alta fidelidad. Mamparas blancas coronadas por barandales dorados.

En el primero de dos mezzanines cuelga una manta en la que se lee “El día primero de agosto, allá donde me encuentre, levantaré mis manos hacia el cielo”.

Mide 81 metros de alto. Caben 12 mil personas sentadas.

“Tiene los colores del arcoíris, tiene premios ganados a nivel latinoamericano como como el templo más moderno de todo latinoamericana”, comentó Ruperto Castillo Rivera, cronista de la iglesia La Luz del Mundo.

El templo está abierto al público.

Hasta la tarde de este jueves, no se había informado quien será designado por Nassón Joaquín García desde la cárcel en Estados Unidos, para sustituirle en la Santa Convocación.

