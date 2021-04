Iglesia católica llama a votar en las elecciones de 2021

La iglesia católica en México llamó a los ciudadanos a votar el próximo 6 de junio, e invitó a la unión y al dialogo después de las elecciones de 2021

Así lo dijeron en un mensaje leído en conferencia de prensa, a distancia, a propósito de la realización de su 110 Asamblea Plenaria.

“A los votantes los invitamos a ejercer su derecho al voto. Por eso les proponemos informarse lo más posible acerca de la persona y las propuestas que tiene el candidato para que las analicen desde su conciencia de modo que su voto sea libre, razonado y responsable. Hemos de evitar ser cómplices de campañas de desinformación, del apoyo a candidatos que estén en contra de la vida, la institución matrimonial, la dignidad humana, y de la libertad religiosa”, dijo Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

No nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo, estamos invitando a que no haya excusa mayor, más que un impedimento físico para no ir a votar, es necesario que el porcentaje de votantes sea más significativo, porque si estamos debajo del 50 por ciento no hay garantía de que en la mente y el corazón de los mexicanos hemos elegido a quien debemos elegir”, agregó.