Identifican a presuntos asaltantes de pasajeros de combi en Chalco

Tres de los hombres que asaltaron con violencia a los pasajeros de una unidad de transporte en el municipio de Chalco, Estado de México, ya fueron reconocidos, pertenecen a un grupo que constantemente roba de esa manera.

Te recomendamos: Vuelca transporte de pasajeros en la México-Puebla durante asalto; hay cuatro muertos

En redes sociales se difundieron diversas fotografías de los presuntos delincuentes, donde los identifican como Víctor Manuel, Juan y Francisco.

Foto: Identifican a presuntos asaltantes de pasajeros, 7 de agosto 2019. Facebook-Anécdotas Accidentes México

Oigo una detonación, mi reacción fue voltear hacia atrás para ver qué había pasado, luego me encontré de frente con una de las personas que me encañonó, oí cómo agredían a la gente verbalmente, ya más adelante me asomé por atrás, les pregunté a los pasajeros qué si venían bien, les dije que si querían que fuéramos a levantar el acta al Ministerio Público, me contestaron que no. En los grupos de WhatsApp están subiendo las fotografías de ellos, son de esta zona, uno se llama Víctor, a otro le dicen ‘El Ojos’, el otro se llama Pepe, son los únicos que tengo identificados”, refirió el conductor de la unidad asaltada.