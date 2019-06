Identifican a policías que montan falsos retenes en Ciudad Satélite

En la zona de Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, y el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, policías en activo vestidos de civil y sin autorización de sus superiores, se han estado coordinando para montar falsos retenes.

Las imágenes presentadas por En Punto este miércoles no son un hecho aislado.

Luego de la difusión del video en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a quien aparece detrás del sujeto con camisa de cuadros, como Francisco Javier Téllez Martínez, agente, en activo, de la Policía de Investigación.

Mientras que el municipio de Tlalnepantla reconoció a otros tres hombres como elementos de la Policía Municipal. Se trata de Erik Durán Carrillo, quien en el video aparece vestido de negro; y Guillermo Ruiz Martínez, de camisa café, ambos pertenecieron a un grupo especial, desintegrado en mayo pasado en ese municipio precisamente por cometer abusos.

Durán carrillo tiene siete años como policía y Ruiz Martínez tiene 13 años en activo.

En el video también se ve a Domenzain Elizalde Gilberto, quien aparece con camisa a cuadros y un arma larga. Desde 2011 ingresó a la Policía Municipal y aparece con registro en activo.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México ya se puso en contacto con el director jurídico del municipio de Tlalnepantla para solicitar toda la información de sus elementos.

Vecinos de Ciudad Satélite, donde se grabó el video, afirman que son frecuentes los retenes en la zona.

Si he visto muchos retenes, pero no sabía que eran falsos, está horrible que te toque un retén que no sea legal”, comentó Miguel Ángel Carranza, vecino de Satélite.