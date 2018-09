Identifican a 29 involucrados en linchamiento de Acatlán de Osorio, Puebla

La Fiscalía de Puebla tiene identificadas a por lo menos 29 personas que participaron en el linchamiento del campesino Alberto Flores Morales y su sobrino, Ricardo Flores Rodríguez, estudiante de Derecho, el miércoles pasado en Acatlán de Osorio, a quienes la turba acusaba de robo de niños.

“Tenemos cuatro autores materiales y cinco instigadores. Se tiene que tener un cuidado importante sobre todo por la situación. Manuel Murillo Bazán que es unos de los instigadores, uno de los detenidos, las dos personas, Petronilo y Manuel como instigadores”, dijo Jaime Huerta Ramos, fiscal de Investigación Regional de Puebla.

Manuel Murillo, quien padecía cirrosis, murió en el trayecto al hospital de Izúcar de Matamoros. Él y Petronilo “N” convocaron a los pobladores a sumarse a la turba.

“Petronilo es un poblador, él se encarga de perifonear a bordo de un vehículo, estaba invitando a la gente a juntarse en la comandancia para hacer justicia respecto a los secuestradores de niños”, dijo Jaime Huerta.

-¿Utilizó el perifoneo para hacerlo?

“Así es y un vehículo. El otro tocó las campanas, empezó a gritar que se juntaran porque se iba a ser justicia”, agregó Jaime Huerta.

¿Es Manuel el que fue a tocar las campanas?

“Es correcto”, afirmó.

Este sábado, los familiares de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez iniciaron el novenario para pedir por su descanso.

“Quiero saber que es verdad y que sean las personas, las personas que cometieron esto que sean ellos, y quiero respuestas. Dicen que ya detuvieron a dos, que detengan a todos, a todos que hicieron todo esto, yo lo pido castigo porque era un niño y su tío”, dijo Rosario Rodríguez, mamá de Ricardo.

Rosario Rodríguez, mamá de Ricardo, recordó la impotencia que sintió al ver desde Estados Unidos las imágenes de su hijo.

“Me estaban mandando los videos, me los estaban mandando, yo abro esa imagen y veo la foto de mi hijo ahí, veo a mi cuñado y la gente opinando y yo respondí a uno de esos comentarios, porque hacen eso, él es mi hijo, ellos no son malos, ellos son de Tianguistengo, Acatlán de Osorio, Puebla, se me hizo el alma pedazos”, señaló Rosario Rodríguez, mamá de Ricardo.

