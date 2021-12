Identificación de migrantes fallecidos tras volcadura de tráiler en Chiapas va lenta

En Chiapas siguen recuperándose los migrantes que sobrevivieron a la volcadura del tráiler que se accidentó el pasado jueves entrando a Tuxtla Gutiérrez, que provocó la muerte de 55 de ellos; la identificación de los fallecidos va muy lenta.

Te recomendamos: Instalan Grupo de Acción Inmediata para investigar tragedia de migrantes en Chiapas

En la primera llamada al 9-1-1 reportaron la volcadura del tráiler con migrantes en Tuxtla Gutiérrez del jueves pasado; en pocos segundos entraron más.

Quince minutos más tarde, ambulancias de todas las corporaciones rescataron a decenas de migrantes, entre ellos a Candelaria, de 19 años, y su hijo Andy Damián, de 3, fueron trasladados al Hospital Gilberto Gómez Maza con múltiples golpes y exposición del cráneo.

“Iba bastante gente, unos no se golpearon, cayeron encima de los otros, pero yo sí me lastime. Sí caí, yo y mi niño gracias a Dios cayó junto conmigo. No lo solté”, narró Candelaria Priscila García Morales, migrante guatemalteca.

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó que 42 migrantes fueron dados de alta en las últimas horas y de los 66 hospitalizados, cinco están graves.

“De esos 66, cinco tenemos en terapia intensiva, los demás se encuentran en un estado grave en el área de piso o preparándolos para alguna intervención”, indicó José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud de Chiapas.

Hasta el momento solo 18 de los 55 migrantes fallecidos han sido identificados. Ninguno ha sido entregado a sus familiares. Algunos, que no tienen noticias de ellos desde el jueves, llegaron desde el fin de semana a Chiapas con la esperanza de ubicarlos.

Vecinos de la colonia El Refugio, lugar donde ocurrió el accidente, rindieron desde el fin de semana un homenaje a los centroamericanos fallecidos con este altar con más de 200 veladoras, una cruz de madera, un rosario y decenas de arreglos florales y un mural.

“Es una expresión de nosotros que nació de amigos, que ‘Chiapas está de luto’, porque es una tragedia y Guatemala lo tenemos muy cerca”, señaló Manuel Castillo, pintor.

“Ellos querían buscar una mejor vida y se toparon con esto”, apuntó Iván Gutiérrez, pintor.

“Todos estamos muy adoloridos de lo qué pasó porque fue un accidente que va marcar la historia, nuestro corazón”, dijo Ele Yuliet Santos Hernández, vecina del lugar.

Nuevo video

En un nuevo video de la Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, el C5, se observa que a las 15 horas con 14 minutos del jueves, el tráiler pasa por el carril número 7 de la caseta de cobro de Chiapa de Corzo; al fondo se observan por lo menos dos unidades tipo Urvan del Instituto Nacional de Migración quienes realizan la revisión periódica de los vehículos antes de cruzar la caseta, pero el tráiler no fue revisado.

Con información Juan Álvarez y Francisco Santa Anna.

LLH