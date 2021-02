Iberdrola contrató a Felipe Calderón como su consejero, acusa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que la empresa española de energía Iberdrola contrató, en 2016, a Felipe Calderón como consejero y calificó este hecho como “vergonzoso”.

López Obrador denunció que con la privatización de la industria eléctrica se afectó al pueblo de México y se benefició a una minoría, sobre todo a empresas extranjeras, y hubo corrupción.

“Se asociaron, yo diría de manera delictuosa, empresarios extranjeros con funcionarios públicos al grado que una empresa eléctrica, Iberdrola, contrató a la secretaria de Energía del gobierno de Felipe Calderón (Georgina Kessel Martínez), la convirtió en su empleada, y está misma empresa contrató como su consejero al presidente Calderón, algo vergonzoso, que no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Quiénes mandaban? Estos empresarios extranjeros”, subrayó.

López Obrador insistió en que su gobierno busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es una empresa pública, para que ésta garantice que no aumente el precio de la luz.

Agregó que las empresas extranjeras “hicieron su agosto” pues no sólo se les tiene que comprar la energía eléctrica, sino que se les entregan subsidios, por lo que ahora se busca fortalecer a la CFE.

“Empezó la privatización con Salinas de Gortari, violando la Constitución, continuó con Zedillo, Fox, Calderón, Peña, las empresas le venden el 50 por ciento de la energía eléctrica a la CFE; si no hubiésemos llegado, al final de este sexenio ellos iban a manejar el 80 por ciento de la industria eléctrica, los privados, sin beneficios a los consumidores”.

López Obrador descartó cualquier modificación a su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afecta a las empresas privadas, en especial las de energías renovables.

El mandatario se refirió a la iniciativa que envió la semana pasada al Congreso, que debe discutirse en un plazo de 30 días por ser de carácter preferente.

El principal cambio busca modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la generación de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, la empresa del Estado, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

Aunque la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto el próximo jueves y viernes para que empresarios y activistas opinen sobre la iniciativa, López Obrador adelantó que sus legisladores ya tienen la línea a seguir.

La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del Gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha alertado que la reforma es una “expropiación indirecta”, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha denunciado un retorno al “monopolio” eléctrico.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha advertido de una violación al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Pero el mandatario defendió que el capítulo 8 del T-MEC trata sobre el “Reconocimiento de la propiedad, directa, inalienable e imprescindible del Estado mexicano sobre hidrocarburos”.

“A mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México”, expresó.