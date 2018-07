Huyen 130 habitantes de San Miguel Totolapan por acoso de crimen organizado

Unos 130 habitantes de Las Ventas, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente, de Guerrero, abandonaron su comunidad para escapar de la violencia generada por grupos delictivos dedicados al trasiego de enervantes, secuestros y homicidios.

Quisimos sacar a toda la familia para ya no estar peligrando, no podíamos salir, nos tiraban, les tiraban a las mujeres y a los niños también, ya no estábamos seguros en esa comunidad”, aseguró Merced Márquez Reyes, habitante de Las Ventas.