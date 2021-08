Huracán Nora provoca el desbordamiento de ríos en Guerrero

Las lluvias ocasionadas por el huracán Nora han ocasionado el desbordamiento de ríos, inundaciones en viviendas, deslaves carreteros y caída de árboles en el estado de Guerrero.

Luego de 48 horas de lluvia, los daños se concentran en la zona costera de la entidad, principalmente, en la región Costa Grande y el puerto de Acapulco.

En el municipio de Petatlán un derrumbe suspendió por varias horas la circulación en la carretera que conecta a Acapulco y Zihuatanejo.

“Un derrumbe carretero en el que es el camino hacia Petatlán que conduce a la carretera a Zihuatanejo, otro más en Coahuayutla-La Unión en la comunidad El Naranjo, no tenemos personas lesionadas, no tenemos personas fallecidas y vaya continuaremos con esta actividad de lluvia en las próximas horas”, dijo Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero.

En el municipio de San Jerónimo el río, que atraviesa el pueblo, desbordó e inundó algunas viviendas en la comunidad Hacienda de Cabañas, mientras que en Tecpan el río de Tetitlán también se salió de su cauce afectando viviendas, árboles frutales y cosechas de temporada.

“Por favor, el muro lo queremos, nos urge el muro, más los que estamos aquí abajo no dormimos, ya nos avisan que ya viene el río”, comentó Evelia Pérez Cordero, habitante.

El agua inundó la casa de doña Doña Catalina, quien durmió en su hamaca porque dice no tener otro sitio a dónde ir y en su comunidad no hay albergues.

“Anoche, así me la pasé toda la noche, con el agua así, adentro, aquí adentro dormí, yo en la hamaca, yo no, para dónde me salgo”, dijo Catalina Gómez Morales, ciudadana.