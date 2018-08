Huracán ‘Lane’ ya es categoría 5 y se acerca a Hawái

El huracán “Lane” se fortaleció la noche de este martes hasta alcanzar la categoría cinco, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras se aproxima al archipiélago de Hawái, informó hoy el Centro de Huracanes del Pacífico Central (CPHC) de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron en su informe que Lane continúa avanzando por el océano Pacífico con unos vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y ya se sitúa a apenas 605 kilómetros de Kailua y a 860 de Honolulu.

Lane se está desplazando a unos 15 kilómetros por hora hacia el noroeste.

Ante la situación, las autoridades del condado de Hawái han activado el estado de emergencia, que suele entrar en efecto ante la previsión de la llegada de huracanes en unas 36 horas.

El pasado martes, el servicio meteorológico emitió una advertencia de huracán para Hawái y también avisos para Oahu, Maui y otras islas más pequeñas, lo que significa que los vientos de tormenta tropical, las fuertes lluvias y las grandes olas podrían llegar a partir del miércoles.

Hawaii is under the gun from a Category 5. Yes – a Cat 5! #NotNormal #Hawaii pic.twitter.com/5OBRkOw5A4

Se prevé que el centro de “Lane” se acerque peligrosamente o incluso alcance las principales islas hawaianas entre jueves y sábado.

David Ige, gobernador de Hawái, firmó una proclamación de emergencia ante la llegada del huracán y llamó a los residentes locales a estar pendientes de las alertas.

(Twitter @GovHawaii)

“Lane” es el sexto huracán que se forma en el Océano Pacífico desde junio, cuando empezó la temporada que va hasta noviembre, y el cuarto que supera la categoría tres.

Las autoridades meteorológicas estadounidenses pronosticaron una actividad mayor a la normal en 2018 con un total de 14 a 20 tormentas con nombre, es decir, con vientos de más de 62 kilómetros por hora.

#HurricaneLane 11PM update as of August 21 maintains strength of Category 5 with winds 160 mph, Gusts 195 mph, 350 mi SSE of Hawaii island. If you haven’t done so, I urge you to prepare and plan now: https://t.co/o08FNLrrOT #Lane #HiGov #HInews pic.twitter.com/raC6LSycSX

— Governor David Ige (@GovHawaii) August 22, 2018