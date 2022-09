Huracán “Kay” pone en alerta a 5 estados por sus lluvias torrenciales

Hay alerta en el Pacífico mexicano por los efectos del huracán Kay, de categoría 1.

Kay se desplazará los próximos cinco días ocasionando lluvias de hasta 300 milímetros y oleaje elevado en Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur.

“Hay que recordar que el huracán no va a impactar en el territorio nacional, sin embargo, va a estar paralelo a todo nuestro territorio… no es un tema para alarmar si no para estar alertas, que estemos alerta porque va a haber mucho viento y además mucha lluvia… se recomienda que durante el paso de la tormenta la población no salga de sus viviendas”, detalló Laura Velázquez, coordinadora Nacional de PC.