Florence: Pared del ojo del huracán empieza a tocar tierra en costa de Carolina del Norte

La pared del ojo del poderoso huracán “Florence” empieza a tocar la costa de Carolina del Norte y ya se hace sentir en la costa este de Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias.

Con vientos de 150 km/h, el meteoro araña no obstante la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson de 5, y es una peligrosa amenaza para los habitantes de las zonas de riesgo, según el boletín de del NHC.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó este jueves por la noche que el huracán Florence se degradó a categoría 1.

(Twitter @jeffhampton56)

En su cuenta de Twitter, el NHC señaló que la amenaza de las inundaciones de agua dulce aumentará y se extenderá hacia el interior durante los próximos días.

Hurricane #Florence is producing a life-threatening storm surge and hurricane conditions over portions of eastern North Carolina. The threat of freshwater flooding will increase and spread inland over the next several days. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3OokbkFeb7

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2018