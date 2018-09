‘Destructor’ huracán Florence produce olas de 83 pies de altura

Sus vientos huracanados se podrán sentir hasta 70 millas de distancia de su centro, mientras que los de tormenta tropical hasta 195 millas de distancia del ojo.

Pero un asunto que no se discute mucho, y es una variable igualmente peligrosa, es el hecho de que cuando son ciclones muy potentes, hay más probabilidades de que se generen tornados. Para el caso de Florence, las zonas más expuestas están, según el más reciente boletín del CNH, en el este de Carolina del Norte, empezando en la mañana de este jueves.

What do hurricanes look like from space? It depends on how you look! We have satellites, cameras aboard the @Space_Station and other instruments all working together to give us a big picture view of storms like #HurricaneFlorence. Take a look: https://t.co/cBMUJVwqbU pic.twitter.com/2h98Y06rnf

— NASA (@NASA) September 12, 2018