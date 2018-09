Huracán Florence: Información que debes tener a la mano

Florence avanza como un poderoso y monstruoso huracán que, de acuerdo a las predicciones meteorológicas, podría tocar tierra entre la noche del jueves y viernes por la mañana.

Se espera que llegue a Carolina del Sur y Carolina del Norte. Expertos advierten que podría ser el fenómeno más fuerte que golpea las Carolinas en décadas.

Por estas condiciones, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, ordenó la evacuación de todo el litoral del estado -más de un millón de personas-, mientras que Carolina del Norte y Virginia declararon estado de emergencia.

Se pronostican graves inundaciones por la lluvia y aumento del nivel del mar por los vientos.

Pero ¿Cuáles son los teléfonos y contactos importantes ante el peligro de Florence?, ¿qué debes incluir en el kit de emergencia?, ¿cómo asegurar tu casa?, ¿por qué carreteras puedes evacuar y qué cosas debes dejar listas antes de hacerlo?

You can learn more about ongoing preparations for #HurricaneFlorence here: https://t.co/hfbUyUh6iy pic.twitter.com/fs5HaIcO8K

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 12, 2018