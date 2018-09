Huracán ‘Florence’ se debilita ligeramente mientras se acerca a costas de Estados Unidos

El huracán Florence se debilitó ligeramente hoy al bajar sus vientos máximos sostenidos a 130 millas por hora (215 km/h) mientras se aproxima a Las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, pero se espera que se intensifique de nuevo esta tarde, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El “extremadamente peligroso” huracán de categoría 4 Florence se encuentra a 405 millas (655 kilómetros) al sur de Bermudas y a 950 millas (1.530 kilómetros) al este-sureste del cabo de Fear, en Carolina del Norte, indicó el NHC en el boletín de las 12.00 GMT de hoy.

Se ha emitido una vigilancia de marejada ciclónica y de huracán desde Edito Beach, en Carolina del Sur, hasta la frontera con Carolina del Norte y Virginia.

Una vigilancia de marejada ciclónica significa que “existe la posibilidad de inundaciones que amenacen la vida” debido a un aumento del nivel del mar “moviéndose tierra adentro” en las próximas 48 horas.

Según un probable patrón de trayectoria, el centro de Florence se moverá entre Bermudas y las Bahamas hasta mañana, miércoles, y se acercará a la costa de Carolina del Norte o Carolina del Sur el jueves.

El huracán Florence visto desde la Estación Espacial Internacional (Reuters)

Los expertos del NHC prevén que Florence se intensifique más en las próximas 24 horas y se mantenga como un huracán “extremadamente peligroso” hasta el jueves.

NOAA's WP-3D Orion (#NOAA42) and Gulfstream-IV (#NOAA49) are flying missions today to survey Hurricane #Florence. Check out this video from yesterday's P-3 flight into #Florence. Stay up to date on all hurricane activity at https://t.co/MlZk25kG0d. Video: Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/MZXhiJWvVh

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 10, 2018