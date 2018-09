Zoológico de Carolina del Norte protege animales ante llegada de Florence

Trabajadores del Zoológico de Carolina del Norte protegieron este jueves a unos mil 600 animales del parque ante la llegada del poderos huracán Florence.

Los empleados del inmenso zoológico ubicado cerca de Asheboro trasladaron apuradamente a elefantes, jirafas, chimpancés y cientos de otros animales a instalaciones cerradas para protegerlos del viento y la lluvia que traerá el huracán Florence.

Because of forecasted Hurricane Florence, the North Carolina Zoo will be closed to the public today, September 13 – Sunday, September 16. From all of us here at the #NCZoo, please stay safe during the storm! pic.twitter.com/AcMeHMJjF8

