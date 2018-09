Huracán Florence se degrada a categoría 1; sigue siendo peligroso

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó este jueves por la noche que el huracán Florence se degradó a categoría 1.

Pese a perder categorías en su camino a la costa este de Estados Unidos, expertos afirman que la destrucción del huracán Florence será severa y pidieron a la población salir de sus casas, refugiarse y hacer caso a indicaciones de las autoridades.

El canal climatología “The Weather Channel” realizó hoy una espectacular simulación de los efectos de la poderosa tormenta en las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM

— The Weather Channel (@weatherchannel) 13 de septiembre de 2018