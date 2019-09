Video: Oleaje del huracán “Dorian” golpea casa de ministro, a 6 metros de altura

En un video captado por el ministro de Agricultura de Bahamas se puede ver el oleaje provocado por el huracán “Dorian”, que golpea una casa a 6 metros de altura. Las imágenes fueron captadas por el ministro Michael Pintard dentro de su propia casa.

Te recomendamos: Huracán “Dorian” pierde fuerza a categoría 4, pero sigue sobre Bahamas

Kionne L. McGhee, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, difundió el video en su cuenta de Twitter.

Hurricane Update: 20 feet of water. This a video sent to me from the home of Honorable Michael Pintard, Minister of Agriculture and Marine. This is his home on Grand Lucayan Waterway pic.twitter.com/MUNZDGZyae

— Dem House Leader (@kionnemcghee) September 2, 2019