Huracán ‘Dorian’ se fortalece y sube a categoría 4

El huracán “Dorian” se fortaleció y subió a categoría 4, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos.

“Dorian” amenaza a 10 millones de personas en Florida, incluyendo el centro turístico de Walt Disney World y el de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, con la posibilidad de convertirse en la tormenta más poderosa en azotar la costa este del estado en casi 30 años.

#Dorian has strengthened to an extremely dangerous category 4 hurricane. For details go to:https://t.co/PVkIJ0K5Oc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 31, 2019