Viruela del mono no se comportará como COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró hoy, 26 de julio de 2022, que la viruela del mono no se comportará como el COVID-19.

Te recomendamos: ¿Cómo se transmite la viruela del mono?

Explicó que se trata de una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente de animales a seres humanos, en dos regiones en el centro y el occidente de África.

Refirió que desde 1970 se conoce que puede transmitirse a las personas y también de persona a persona. Detalló que desde los años 80 se han encontrado algunos brotes fuera de África.

López-Gatell señaló que desde mayo la Organización Mundial de la Salud pidió a los países miembros registrar casos de viruela del mono.

Detalló que de esos 17,000 casos sólo se han presentado cinco defunciones en el mundo.

“No es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente. Todas, todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, no es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa”.