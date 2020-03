Hugo López-Gatell reitera no salir de casa; solo en situación de emergencia

El subsecretario de Prevención y Promoción de salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población a quedarse en casa durante un mes, del 23 de marzo al 19 de abril, ante la epidemia del COVID-19 en el país.

Mediante su cuenta oficial de Twitter @HLGatell, recordó que todos los espacios públicos en donde se concentran las personas por un evento masivo, ya sea cultural, deportivo o político, “hay que evitarlo.

Una gran parte de trabajos, señaló, implican la concentración de personas en espacios cerrados, lo cual puede ser una fuente para muchos contagios, “entonces, uno podría simplemente hacer que las personas se dispersen, que en lo individual guarden sana distancia.

Pero se puede hacer todavía mas, hay muchos trabajos que no necesitan que las personas estén físicamente en el lugar, que lo hagan en casa. Además, hay trabajos que si se suspenden o se posponen no afectan importantemente la función de las compañías privadas o públicas, expresó.

El domingo 29 de marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en Culiacán, Sinaloa, envió un mensaje a través de sus redes sociales.

Insistió a la población quedarse en casa para evitar el incremento de casos de COVID-19 en el país.

El coronavirus no es la peste, tenemos nada más que tener cuidado, cumplir con las recomendaciones, con lo que nos están pidiendo, los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia. Que estemos en nuestras casas si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo y algo que yo considero básico, cuidar a nuestros adultos mayores, ahí está la clave. Ahí está la aportación de México al mundo frente a esta crisis”, señaló el mandatario.

El presidente reconoció que no todas las personas pueden permanecer en casa durante la emergencia sanitaria y reiteró que él continuará con sus actividades.

Que salgamos a la calle y que trabajemos los que tengamos una función importante, básica, ya lo dije hace unos días, no se pude cerrar una tortillería, imagínense, los médicos tienen que seguir trabajando, las enfermeras, las seguridad pública, que no haya robos y para eso se requiere que la Guardia Nacional esté actuando como lo está haciendo. En el caso del presidente lo mismo, saben qué quieren los conservadores que yo me aísle, imagínense no habría conducción o si habría conducción de ellos, porque en política no hay vacíos de poder”, comentó.