Rebrote covid en escuelas es por vacaciones no por regreso a clases: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el rebrote de covid en las escuelas de México se dio durante las vacaciones y no por el regreso a clases presenciales.

Te recomendamos: ‘Ya tengo que vacunarme’: Así responden los rezagados en módulos de la CDMX, por miedo a contagiarse de COVID

“El momento de repunte de la epidemia de covid-19, también en menores de edad, ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Es decir no fue por abrir las escuelas donde empezaron los contagios”, refirió durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario señaló que es legítima la preocupación de padres y madres de familia acerca de que las escuelas puedan ser un espacio donde los contagios se propaguen rápidamente.

López-Gatell manifestó que no hay duda de que en donde hay congregación de personas puede haber contagios, pero indicó que si se compara a las escuelas con otros espacios de uso público, donde concurren adultos, niños, niñas y adolescentes, se observa que las escuelas no son de manera particular centros de contagio.

Dijo que a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre e incluso diciembre, de 2021, fue bajando el número de contagios en niños y adolescentes pese a que el 30 de agosto se abrieron las escuelas.

“Abrir las escuelas no tuvo un impacto en producir más contagios durante ese periodo”.

López-Gatell dijo que las escuelas no producen un mayor número de casos en las poblaciones escolares. Añadió que el porcentaje de casos de covid en niños, niñas y adolescentes se ha mantenido estable a lo largo de toda la epidemia.

“La escuela no es el sitio donde mayormente ocurren los contagios”, insistió y puntualizó que el mayor número de contagios ocurrió fuera de las escuelas.

México suma poco más de 4.3 millones de contagios y 301,469 muertes debido a la covid, con lo que es el quinto país en el mundo con más muertes por esta causa.

Los casos positivos de covid en el país alcanzaron una cifra récord de 47,113 el pasado sábado 15 de enero, la más alta registrada durante la pandemia.

Te compartimos el video de la mañanera de AMLO de hoy:

Con información de Noticieros Televisa y EFE

AAE