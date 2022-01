López-Gatell salió negativo a covid, anuncia AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio negativo a covid, después de que el martes anunció que no se presentaría en la conferencia mañanera por estar enfermo de gripe.

López Obrador señaló que la variante de covid ómicron está afectando en el país en el número de contagios, sin embargo, no en la cifra de hospitalizaciones.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos”, mencionó.