Hugo López-Gatell es un extraordinario servidor público, campaña en su contra es injusta: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como un extraordinario servidor público que ha sido víctima de una injusta campaña de desprestigio.

“Hay una campaña de desprestigio en contra del doctor, se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo, imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible, humano y golpes y golpes, golpes, entonces se me hace injusto y que se escuche bien y se escuche lejos, nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.