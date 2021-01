Hugo López-Gatell se aísla tras estar en contacto con el presidente López Obrador

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del lunes 25 de enero de 2021, que se encuentra aislado en su domicilio en la Ciudad de México tras estar en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario señaló lo anterior durante su intervención en la conferencia de Salud, la cual estuvo encabezada por José Luis Alomía, director general de Epidemiología, desde Palacio Nacional.

A continuación señaló que todos aquellos que estuvieron en contacto con el presidente deben aislarse y realizarse la prueba en cuatro o cinco días.

“Comento que todas las personas que estuvimos en contacto con él el viernes estamos en observación y quienes estuvieron el sábado y el domingo lo mismo. Hay que esperar de cuatro a cinco días antes de intentar hacerse la prueba diagnóstica de laboratorio. No tiene caso anticipar la prueba porque va a salir negativa”, señaló.

López-Gatell compartió que, hasta el momento, no ha presentado ningún síntoma, sino que simplemente se aisló como medida de precaución.

“Afortunadamente yo me encuentro asintomático, tranquilo, comiendo bien, oliendo y saboreando los alimentos. No tengo síntoma alguno de COVID y esperemos que no lo tenga”, concluyó.