Caso de Hugo Avendaño es asesinato, no secuestro, dice procuradora

Ernestina Godoy, procuradora de Justicia de la Ciudad de México, aclaró que el caso de Hugo Leonardo Avendaño, estudiante de postgrado, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la zona sur de la Ciudad de México, no fue secuestro, sino homicidio.

“El caso que nos ocupa en este momento es el caso del joven Hugo Leonardo Avendaño, que es un caso reciente, se encontró su cuerpo el día de ayer por la mañana y estaba en calidad de desconocido hasta que se hace la investigación y su hermano lo reconoce […] el día de hoy se hizo la necropsia y, obviamente, está siendo temprana la investigación, pero podemos dar ya algunas afirmaciones que pueden ser contundentes, sin temor a equivocarnos: No fue un secuestro y empezamos a tener algunas primeras líneas de investigación. No fue secuestro dicho, incluso, por la familia […] no fue un secuestro, es un homicidio”, insistió la funcionaria.

En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del C5, la procuradora de la Ciudad de México dijo que se están reuniendo las evidencias y juntando toda la información de las cámaras de seguridad tanto del gobierno capitalino, como de empresas privadas.

“Tenemos imágenes del vehículo, donde lo encontramos en la zona, en la zona se están recabando imágenes de las cámaras que ahí tenemos como gobierno, pero también buscando cámaras particulares”, señaló.

Dijo que la última vez que la familia vio con vida a Hugo Leonardo Avendaño fue la noche del domingo.

#InformaPGJ Se investiga la ausencia y deceso de un joven universitario. A través de la FIPEDE se inició la carpeta de investigación https://t.co/ejqgNxI2x4 — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 14 de junio de 2019

El martes, los familiares reportaron la desaparición del estudiante universitario.

El miércoles por la mañana, el cuerpo sin vida de Hugo Leonardo Avendaño fue localizado en la colonia Héroes de 1910, en la alcaldía Tlalpan, luego de una llamada que recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La procuradora dijo que, según la necropsia, el lapso de la muerte del estudiante fue de entre 24 y 30 horas.

Sin dar más detalles, dijo que, respecto al caso del secuestro y homicidio del estudiante Norberto Ronquillo, se están fortaleciendo dos líneas de investigación.

La procuradora dijo que no renunciará al cargo.

“Yo no voy a renunciar, voy a investigar y voy a dar resultados a la ciudadanía y lo vamos a hacer de manera responsable, no vamos a fabricar culpables […] el mensaje que les mandamos es que tienen gobernantes que están trabajando, gobernantes que van a respetar todo lo que es el Debido Proceso y que vamos nosotros a proteger a la ciudadanía, tarde que temprano vamos a vencer a la delincuencia […] nosotros no estamos en negociación con nadie”.

(Con información de Mario Torres)

tfo