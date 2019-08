Huachigaseros amenazan y atacan a vendedores de gas LP en Texcoco

En Texcoco, ladrones de gas LP atacan a los choferes y a las pipas de empresas legalmente establecidas ese municipio y así ser ellos los únicos que ofrezcan gas en la zona

En Texcoco, en el Estado de México, ladrones de gas LP, están atacando a los choferes y a las pipas de empresas legalmente establecidas para que no ingresen a ese municipio y así ser ellos los únicos que ofrezcan gas en esa zona.

Escucho un rechinido de llantas y veo dos camionetas, una enfrente y una atrás de la pipa, se bajan varias personas y uno de ellos me empiezan a agredir, traían vestimenta civil, como si fueran de la delincuencia organizada con armas largas”, relató un operador de pipa en Texcoco.

Hombres armados están atacando a operadores de pipas de gas LP en Texcoco, Estado de México.

Empresas gaseras denuncian que presuntos ladrones de combustible, conocidos también como huachigaseros están agrediendo a trabajadores y unidades para que no entren a ese municipio mexiquense y de esta manera, solo ellos vendan gas robado en Texcoco, donde hay 20 mil clientes potenciales que en total consumen 1.2 millones de litros al mes, es decir, 12 millones de pesos mensuales.

Que ahí no entra ninguna empresa, ni nadie, ahí nada más es territorio de ellos, empezaron a amenazar a mis compañeros también, que nos iban a matar”, aseguró un operador de pipa de gas LP.

Los ataques comenzaron hace un año el 21 de mayo. Una víctima denunció en la Fiscalía del Estado de México que “en la carretera Texcoco – Lechería […] le cerró el paso una camioneta color café, ya en alto […] observó que llegaron quince auto tanques […] de los cuales descendieron sus tripulantes […] sujetando con ambas manos tubos de metal y le dijeron ya valiste madres […] comenzaron a golpear el auto tanque en varias ocasiones…”

Me dijeron: ‘¿sabes qué hijo de tu puta madre? aquí no vas a entrar, y tú sabes si arriesgas tu integridad por esos poquitos litros que vas a venir tirar, y esto es una advertencia, a la otra ya no te vamos a hablar’ “, agregó el operador. Lo que hicimos fue levantar una denuncia por lesiones, por daño a propiedad ajena y por robo, rompieron parabrisas, rompieron faros, retrovisores, y en el caso de robo nos quitaron el extintor”, dio a conocer el abogado de las víctimas.

La violencia incrementó y los agresores comenzaron a instalar retenes con camionetas y más de 30 pipas, presuntamente irregulares, para detener, golpear y expulsar de Texcoco a operadores de empresas legalmente establecidas.

El 8 de noviembre pasado, la Fiscalía del Estado de México recibió la denuncia de otro incidente. Las víctimas denunciaron que “45 auto tanques, además de cuatro vehículos particulares los detuvieron, bajaron y los rodearon diciéndoles que en Texcoco no iban a entrar a suministrar, que si no venía ningún directivo para hablar con ellos para decirles que no iban a entrar y que iban a quemar la unidad”.

Yo recibo una llamada de que había problemas con grupos armados, cuando nosotros llegamos estaban con agresiones, inclusive uno de ellos agarró y bajó ahora si su trompetilla, su arma, y me dijo que nos largáramos, que no teníamos que hacer nada en esa área, que esa área era de ellos”, dijo el supervisor.

Desde entonces, las empresas de gas LP atacadas decidieron ya no ingresar a Texcoco.

Comenzamos a entrar en pánico al ver gente armada, uno se bloquea y como somos empleados, también uno tiene a su familia”, comentó el supervisor.

