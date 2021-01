Hoy comenzamos vacunación masiva contra COVID-19, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes 12 de enero que con la llegada de más de 400 mil dosis de vacunas de Pfizer contra COVID-19 comienza la vacunación masiva en nuestro país.

Reiteró que la vacuna es lo más efectivo para no enfermar y dar tranquilidad ante la pandemia, por lo que el inicio del plan de vacunación es una buena noticia.

López Obrador enfatizó que hay una coordinación general para todo el plan de vacunación, en el que participan las dependencias que tiene que ver con la integración de las 10.000 brigadas para llevar a cabo la vacunación.

Pidió a los integrantes de los hospitales COVID en los estados que ayuden para que sean vacunados todos los trabajadores de los hospitales. Recordó que estos trabajadores son la prioridad, no los directivos, ni administradores, ni dirigentes sindicales, ni políticos, ni influyentes, sino los que están salvando vidas.

“Que todos ayudemos para que se hagan las cosas bien, con honestidad, que nadie se brinque o se salte la fila, que nos esperemos cuando nos toque nuestro turno, que no vale el dinero, las influencias, el poder, tenemos que dar un ejemplo de buen comportamiento, esto es demostrar que estamos a favor de la igualdad en los hechos, que no queremos privilegios, que no queremos influyentismos”, sentenció.