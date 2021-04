Hoteles de Colima registran una ocupación del 60% por Semana de Pascua

La Semana de Pascua inició con una ocupación hotelera del 60 por ciento en las playas de Colima. A las afueras de los hoteles se observan a los turistas llegando en sus autos y haciendo largas filas en los lobby para registrar su ingreso.

Al interior de los hoteles las medidas sanitarias son estrictas para evitar la propagación del COVID-19.

A pesar de que los hoteles cuentan son las medidas sanitarias, los vacacionistas se olvidan de ellas al llegar a la playa.

Christian Quiroz, Oficial de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo, comentaba a los turistas “las recomendaciones el día de hoy por favor, por su propia seguridad y la nuestra, permanezcan cerca de la orilla, tenemos un oleaje elevado”.

Los turistas ignoraban las recomendaciones que les dio Protección Civil por el ato oleaje y pasaban a las zonas con banderas rojas.

“A los papás no les importa, veo la corriente, los muevo hacia el lado derecho, donde no hay zonas de corrientes”, comentó el Salvavidas, Edgar Alonzo Pineda.

Los comerciantes que venden alimentos en la playa esperan que las ventas mejoren en esta Semana de Pascua, ya que en la Semana Santa sus ventas no fueron las esperadas.

“La gente no gastó. (¿No te fue como esperabas?) La verdad no, porque todos los años vendíamos este producto y no se vendió ni la mitad”, dijo Genoveva, Comerciante de frutas.