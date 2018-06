Hospitalizan a padre de Michael Jackson por cáncer terminal

Joe Jackson, padre de Michael Jackson, se encuentra hospitalizado en un centro médico de la ciudad de Las Vegas, en donde lucha contra un cáncer terminal.

El patriarca de la familia Jackson, quien cuenta con 89 años de edad y quien ayudó a catapultar a la banda de hermanos The Jackson 5, en la empezó su carrera el fallecido “Rey del Pop, lucha contra el cáncer.

Éste, quien nació en el pueblo Fountain Hill, Arkansas, en julio de 1928, en estos días ha estado acompañado de su esposa Katherine, con quien se casó en el año de 1949, además de algunos de sus hijos y nietos.

El verano pasado, Jackson fue hospitalizado después de sufrir un accidente automovilístico en Las Vegas; también fue internado en el 2015, después de tener un accidente cardiovascular mientras visitaba Brasil.

Inicialmente armó el grupo llamado The Jackson Brothers que consistía en sus tres hijos mayores: Jackie, Tito y Jarmaine, a quienes se unieron Marlon y Michael, a los pocos años de su formación The Jackson 5 consiguió contrato con Motown Records, de acuerdo al portal Billboard.

El 30 de mayo, los herederos de Michael Jackson demandaron a ABC y a su empresa matriz Disney argumentando que el documental de dos horas sobre los últimos días del cantante usó inapropiadamente las canciones del “Rey del Pop”, videos musicales y películas.

La demanda presentada en una corte federal en Los Ángeles alega que el especial transmitido la semana pasada, “The Last Days of Michael Jackson”, usa ilegalmente fragmentos importantes de sus canciones más importantes incluyendo “Billie Jean” y “Bad”, así como videos musicales como “Thriller” y “Black or White”.

También señala que ABC usó clips del documental de 2016 dirigido por Spike Lee, “Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall” y del filme del 2009 “Michael Jackson’s This is It”.

La demanda señala que hubo al menos 30 violaciones a la ley y pide una indemnización no especificada contra el uso de la propiedad intelectual de los herederos.

