Hospitalizan a don Gerardo Martínez, padre de Yolanda

Por problemas de presión alta fue hospitalizado Gerardo Martínez, padre de la joven Yolanda Martínez, desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

Fue él mismo quien confirmó que tras varios días de cansancio y con algunos malestares fue internado la noche del sábado en un hospital de Monterrey, Nuevo León.

“Gracias mi familia por preocuparse por mí, pero estos últimos 4 días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque pues no quería parar mi búsqueda, pero pues aquí estamos, anoche estuve internado en algún hospital pues para inducirme a dormir para poder descansar, lo cual pues sí logré dormir algo bien pero aún sigo como quiera convaleciente”, dijo Gerardo Martínez, padre de Yolanda.