Hospitalizan a la cantante Sinéad O’Connor, a una semana de la muerte de su hijo

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, de 55 años, fue hospitalizada una semana después de la lamentable muerte de su hijo, Shane, quien tenía tan solo 17 años de edad.

La hospitalización de la intérprete de ‘Nothing Compares 2 You’ se produjo la noche del jueves, después de que tuviera pensamientos suicidas.

“He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió en una cuenta de Twitter no verificada vinculada.

Tras ese mensaje que alarmó a sus fans, la cantante publicó uno más, en el que se disculpó por lo publicado, a la vez de asegurar que ya se encontraba en camino a un hospital, en donde será atendida hasta que esté apta para retomar su vida.

“Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos”, publicó. Y agregó: “Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, escribió la celebridad.

Sinéad, quien es madre de cuatro, se siente responsable por la muerte de Shane, quien el jueves pasado fue reportado como desaparecido tras escaparse de la clínica donde se encontraba internado. Horas más tarde se suicidó.

