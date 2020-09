Hospitalizaciones por Covid-19 en CDMX aumentaron: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó este lunes que se registró un ligero aumento de hospitalizaciones por Covid-19 en la ciudad.

Indicó que entre 25 y 30% de las personas que se atienden en la capital provienen de Estado de México.

Cuestionada sobre si en su gobierno se establecieron medidas para evitar actos anticipados de campaña, hizo un llamado a no utilizar la pandemia con fines electorales.

“Cualquier cosa hay que presentar denuncia ante la autoridad correspondiente, Instituto Electoral, etcétera, para que si es el caso deba ser sancionado y pues más bien una orientación de parte nuestra de que, pues no se puede, primero hay que respetar los tiempos electorales y segundo pues no se puede utilizar la pandemia para un tema electoral, me parece que no es correcto”, agregó Claudia Sheinbaum.