Hospitalización por COVID-19 en CDMX se estima baje en junio, afirma Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, estimó en entrevista para En Punto con Denise Maerker, que para el mes de junio baje la hospitalización por COVID-19 y por lo tanto se pueda mover el color del semáforo de rojo a naranja.

Por ser de las más densas del país y al mismo tiempo, ser parte de la Zona Metropolitana, somos los que más casos tenemos y personas hospitalizadas también. El número de camas ha ido incrementando y aun no entramos en un proceso que vaya disminuyendo, por eso hablamos de semáforo rojo y hasta que no disminuya el número de camas ocupadas, no se puede pasar a otros colores del semáforo”.

Tenemos un modelo que se ha ido comportando de acuerdo a lo que se está presentando en la realidad. No hay ciencia exacta pero sí hay ciencia y nos permite tener una estimación de que al principios de junio disminuya la hospitalización”.