Hospitales y funerarias en Los Angeles colapsados por COVID-19

Los Ángeles registró 18 mil nuevos casos y 318 muertes por COVID-19, convirtiéndose en el condado más afectado de Estados Unidos por la enfermedad, por ello las autoridades de Salud angelinas pidieron a los servicios de emergencia no ingresar a pacientes con poca probabilidad de sobrevivir

El desborde en los hospitales por el COVID-19 está creando una sobrecarga para los paramédicos y las ambulancias a tal grado que una directiva extraordinaria ordenó la medida antes mencionada.

Pacientes adultos con paro cardiaco traumático o no traumático fuera del hospital no serán transportados si no se logra en el lugar el regreso de la circulación espontánea.

“Se les está dando a los paramédicos la habilidad de pronunciar pacientes usando la concordia de un médico, requiere que ellos hagan ese contacto antes de hacerle la declaración de que este paciente ha fallecido”, informó David Ortíz, del Departamento de Bomberos de Los Angeles. “Muchos hospitales han alcanzado un nivel de crisis y no tienen espacio, los pacientes han pasado horas dentro de las ambulancias”, agregó la doctora Christina Ghaly, del Condado de Los Angeles.

Durante la semana de navidad la oficina de servicios médicos de emergencia reportó que hasta 19 ambulancias esperaron en fila para descargar pacientes en un hospital, mientras que otros enfermos han tenido que buscar otra alternativa para llegar a un centro médico.

“Llamé a una ambulancia, no llegó, tuve que llamar a unos amigos para que llevaran y lo hicieron como pudieron”, comentó Marco Domínguez, habitante del lugar.

Por ahora se desalienta a las personas a llamar al 911 a menos que sea absolutamente necesario.

“A partir de la próxima semana los pacientes que lleguen en ambulancia serán atendidos afuera de los hospitales en camillas para desocupar los vehículos y que puedan seguir al servicio de otros pacientes”, informó Dulce Castellanos, reportera de Univisión.

Las muertes por coronavirus en el condado de Los Angeles, sobrepasaron los 11 mil fallecimientos. la semana pasada, el promedio de muertes por día fue de 183, el equivalente a una cada ocho minutos.

“Transformamos la funeraria completamente, todas la funerarias están transformadas en campos de batalla, están llenas de cuerpos”, dijo Magda Maldonado, dueña de funeraria.

En sus 40 años en la industria funeraria, Magda Maldonado jamas habia rechazado a una familia, pero debido al diluvio de muertes por COVID-19 simplemente no tiene más espacio.

“Son incontables las llamadas que no podemos atender, tuvimos 125 a las que no pudimos darles atención”, finalizó Maldonado.

En este frente de la guerra en contra del coronavirus, lo único que pueden hacer es seguir adelante y prepararse, pues aún se espera lo peor en este mes.

