Hospitales públicos de la CDMX no registran desabasto por corte de agua

El sábado 4 de julio, los hospitales públicos de la Ciudad de México se reportaron sin afectación por el desabasto de agua, derivado de los trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala.

La información fue confirmada por diversos empleados de los hospitales de la capital del país.

“Tenemos suficiente agua para lavarnos las manos, bañar a los pacientes, hacer el aseo, el personal de limpieza tiene agua. Hasta ahorita no nos ha perjudicado, pero no estamos exentos de que eso no llegue a pasar y sí sería un problema sumamente grave porque somos hospital COVID y debemos de tener muchísimas medidas de seguridad aquí y entre ellas está lavarnos las manos, asearnos y tener las áreas limpias”, comentó la enfermera Beatriz Oropeza.